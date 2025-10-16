В Перми 20 октября отключат все радиостанции

Пермскую телебашню 20 октября ждут планово-профилактические работы на передающих станциях краевой сети цифрового вещания. На время их проведения отключат вещающих на Пермь, Пермский, Добрянский, Краснокамский и Нытвенский округа.
Под отключение с 03:00 до 12:00 попадут: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Альфа», «Наше Радио», «Радио Sputnik + Эхо М», «Пилот ФМ», «Радио Максимум», «Европа Плюс», «Радио Вера», «Радио Гордость», «Радио7», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Хит ФМ», «Звезда ФМ», «Дети ФМ», «Радио Energy», «Юмор ФМ», «Авторадио», «Relax FM», «Камеди Радио», «Новое радио», «ПИ ФМ», «Лайк ФМ», «Орфей».
«Вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет осуществляться с пониженной мощностью. Во время профилактики на экранах телевизоров может появиться надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно», — дополнили в Пермском краевом радиотелевизионном передающим центре.
Работы на телебашне включает проверку антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных устройств, электросилового и прочего оборудования. Специалисты КРТПЦ также выполнят необходимые измерения и настройку качественных показателей приемного спутникового и передающего оборудования.
В период с 20 по 26 октября временные отключения цифрового телевидения и радио также проведут в нескольких населенных пунктах Прикамья.