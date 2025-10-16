Раскрыты различия в предрасположенности народов России к дефициту витамина D

В свою очередь, минимальная частота этого варианта была зафиксирована у бурят (32,29%) и русских (32,97%). Небольшие различия также наблюдаются между северными и южными русскими: у северных этот вариант встречается немного чаще — 33,97% против 33,19%. Понимание этого, как надеются ученые, поможет улучшить профилактику нехватки витамина D в России на индивидуальном уровне и на уровне всего населения в целом.