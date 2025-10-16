В России предложили способ лечения врожденной патологии бедра у детей

Способ, разработанный новосибирскими учеными, направлен на снижение травматичности и предупреждение смещения головки бедра при вправлении врожденного вывиха бедра у детей. Во время операции травматологи предлагают сначала определить интенсивность кровотока с помощью ультразвука, а затем создать дополнительную связку для крепления бедра к кости из избытка соединительной оболочки, окружающей сустав. Разработанный метод позволяет сделать такую связку без отсечения тканей от выемки в тазовой кости, что важно для сохранения кровоснабжения.