В Омске задерживают опасные маршрутки с пассажирами

В Ленинском округе полицейские выявили два транспортных средства, водители которых незаконно перевозили пассажиров. У одного из микроавтобусов «Газель» обнаружили неисправность тормозов. Оба водителя осуществляли перевозки с остановки «Ж/Д вокзал» в районы области. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.