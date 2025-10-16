Ричмонд
В Омске задерживают опасные маршрутки с пассажирами

В отношении водителей возбудили административные дела.

Источник: Om1 Омск

В Ленинском округе полицейские выявили два транспортных средства, водители которых незаконно перевозили пассажиров. У одного из микроавтобусов «Газель» обнаружили неисправность тормозов. Оба водителя осуществляли перевозки с остановки «Ж/Д вокзал» в районы области. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.

В отношении водителей маршруток возбуждены административные дела за осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации. Материалы направлены в суд.

Госавтоинспекция напоминает, что информация о транспортных средствах и официальных перевозчиках доступна на сайте Ространснадзора.

В этом году на территории Омской области в авариях, произошедших по вине водителей маршруток, погибли три человека, а 131 пассажир был травмирован.

Автоинспекторы постоянно проводят контрольные мероприятия, в ходе которых возбуждено 5 127 административных дел, а более 9 000 нарушений зафиксированы с помощью комплексов фотовидеофиксации.