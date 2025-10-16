Ричмонд
В мордовском поселке Кадошкино облагородили парк по улице Болдина

Там обновили площадку для проведения мероприятий и беговую дорожку.

Парк по улице Болдина в поселке Кадошкино в Республике Мордовии благоустроили в соответствии с целями и задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства региона.

Специалисты обновили площадку для проведения мероприятий и беговую дорожку. Напомним, что в прошлом году на данной общественной территории также проводили работы. Тогда подрядчик вымостил брусчаткой пешеходные дорожки и смонтировал системы уличного освещения и видеонаблюдения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.