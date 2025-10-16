Ричмонд
Министерство образования объявило даты осенних каникул в школах

Vaib.uz (Узбекистан. 16 октября). Министерство дошкольного и школьного образования Узбекистана официально объявило даты осенних каникул для учеников общеобразовательных школ.

Источник: Vaib.Uz

В этом учебном году они стартуют с 4 ноября и продлятся до 9 ноября включительно.

Ученики смогут отдохнуть почти неделю, после чего занятия возобновятся 10 ноября — именно с этой даты начнётся вторая учебная четверть.