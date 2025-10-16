Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани открылась первая спецплощадка для выгула собак

Идея возникла по просьбам жителей.

Источник: Комсомольская правда

Во дворе домов № 33−47 на улице Фатыха Амирхана открылась первая специализированная площадка для выгула собак. Идея возникла по просьбам жителей и реализована в рамках программы «Наш двор», при поддержке инициативы «Дог-френдли Татарстан» и администрации Ново-Савиновского района.

Ранее участок не подходил для детских или спортивных зон, но теперь здесь есть навес, скамейки, крючки для вещей и диспенсеры для пакетов. Куратор проекта «Дог-френдли Татарстан» Дарья Раек отметила, что места для кратковременного гигиенического выгула собак являются новым типом инфраструктуры, необходимым в условиях плотной застройки.

Управляющая компания также установила таблички с добрыми пожеланиями от питомцев. В рамках программы «Наш двор» обновили асфальт, обустроили 117 мест для парковки, детские и спортивные площадки и стол для настольного тенниса.

С 2016 года Институт развития городов республики координирует создание комфортной городской среды, а проект «Дог-френдли» направлен на развитие ответственного отношения к животным. Программа «Наш двор» начата в 2020 году и охватит около семь тысяч дворов по всей региона.

Напомним, в Казани намерены внедрить систему биометрии для собак. В случае успешного испытания технология значительно упростит и ускорит процесс учета поголовья собак в городе.