В Казани открылась первая спецплощадка для выгула собак

Во дворе домов № 33−47 на улице Фатыха Амирхана открылась первая специализированная площадка для выгула собак. Идея возникла по просьбам жителей и реализована в рамках программы «Наш двор», при поддержке инициативы «Дог-френдли Татарстан» и администрации Ново-Савиновского района.
Ранее участок не подходил для детских или спортивных зон, но теперь здесь есть навес, скамейки, крючки для вещей и диспенсеры для пакетов. Куратор проекта «Дог-френдли Татарстан» Дарья Раек отметила, что места для кратковременного гигиенического выгула собак являются новым типом инфраструктуры, необходимым в условиях плотной застройки.
Управляющая компания также установила таблички с добрыми пожеланиями от питомцев. В рамках программы «Наш двор» обновили асфальт, обустроили 117 мест для парковки, детские и спортивные площадки и стол для настольного тенниса.
С 2016 года Институт развития городов республики координирует создание комфортной городской среды, а проект «Дог-френдли» направлен на развитие ответственного отношения к животным. Программа «Наш двор» начата в 2020 году и охватит около семь тысяч дворов по всей региона.
Напомним, в Казани намерены внедрить систему биометрии для собак. В случае успешного испытания технология значительно упростит и ускорит процесс учета поголовья собак в городе.