Студент-химик из Омска представил разработку по борьбе с раком в Москве

В Москве завершилась XI Молодежная конференция Института органической химии РАН — одно из ключевых событий для начинающих ученых страны. В этом году на ней выступили студенты и аспиранты со всей России, а уровень представленных работ, по оценкам организаторов, был исключительно высоким. Об итогах поездки омичей рассказал ректор ОмГУ Иван Кротт.
«Конференция собрала начинающих исследователей со всей страны, уровень работ был очень высоким. Химики ОмГУ представили четыре доклада по проектам, которые поддерживает Российский научный фонд», — отметил Иван Кротт.
Особое внимание привлек проект Владислава Шувалова, который уже второй год занимается синтезом новых органических соединений с противоопухолевой активностью. Его исследования направлены на создание потенциальных кандидатов для разработки противораковых препаратов.
Также на конференции еще один студент вуза — Антон Шацаускас представилработу по подбору молекулярных структур флуорофоров — веществ, способных излучать свет при возбуждении. Такие соединения лягут в основу новых флуоресцентных красителей, которые используются в биомедицинской визуализации, в том числе для наблюдения за живыми клетками под микроскопом.
Остальные два доклада также касались актуальных направлений современной органической и биоорганической химии, что показывает высокий уровень научной подготовки омских студентов. Ранее мы писали, что пять студентов и магистрантов ОмГТУ стали кандидатами на стипендии Варнавского.