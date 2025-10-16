Студент-химик из Омска представил разработку по борьбе с раком в Москве

Также на конференции еще один студент вуза — Антон Шацаускас представилработу по подбору молекулярных структур флуорофоров — веществ, способных излучать свет при возбуждении. Такие соединения лягут в основу новых флуоресцентных красителей, которые используются в биомедицинской визуализации, в том числе для наблюдения за живыми клетками под микроскопом.