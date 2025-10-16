Власти Минска объяснили сильный шум в Заводском районе

Жителей Минска предупредили о сильном шуме в районе ТЭЦ-3, объяснив причину. Информацию опубликовал телеграм-канал администрации Заводского района.
Напомним, ранее Минскэнерго предупреждало о шуме вблизи минской ТЭЦ-3 в субботу и воскресенье, 11 и 12 октября. Тогда энергетики сказали, что будут проводиться пуско-наладочные работы на техническом оборудовании, во время которых будет шумно.
И вот 16 октября на ТЭЦ-3 снова будет раздаваться сильный шум. Так, как на теплоэлеткроцентрали будут проводиться приемо-сдаточные испытания. Сообщается, что на ТЭЦ завершился капитальный ремонт оборудования, и приемо-сдаточные испытания будут потенциально сопровождающиеся повышением уровня шума. Данные работы будут проводиться до 23.59 часов.
А еще мы писали, что Минздрав озвучил запреты с 23.00 до 7.00 и новые правила для жилых домов. Здесь мы подробнее писали о том, как именно санэпидтребования к жилым домам изменились в Беларуси.
Еще в Беларуси нефтеперерабатывающие заводы перешли на выпуск зимнего дизельного топлива.