Временами дожди, возможен туман. Какой будет погода в Беларуси 17 октября

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 17 октября временами ожидаются дожди, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

В пятницу будет преобладание облачной погоды. Ветер прогнозируется юго-западный 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3−9 градусов тепла. Днем будет 8−14 градусов выше нуля.