Успел скрыться. Почему напавшего на жену бизнесмена не могут найти?

Как сообщили «AиФ-Казань» в СКР, злоумышленник действовал хладнокровно и, по всей видимости, готовился к преступлению заранее. Камеры наблюдения зафиксировали, что человек в похожем шлеме и черной куртке появлялся у школы и раньше — минимум за несколько дней до нападения.