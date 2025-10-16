Успел скрыться. Почему напавшего на жену бизнесмена не могут найти?

Мужчина в чёрном шлеме несколько дней выслеживал 34-летнюю Ирину Шевырёву, прежде чем нанести ей несколько ножевых ранений в шею и грудь. Пострадавшая находится в реанимации, а расследование взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Следствие рассматривает версию заказного нападения, связанного с деловой деятельностью мужа потерпевшей.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Нападение средь бела дня.
В столице Татарстана продолжаются поиски преступника, который 14 октября напал на супругу казанского предпринимателя у гимназии № 94. 34-летняя женщина получила несколько ножевых ранений в шею и грудь, когда возвращалась к своей машине после того, как проводила дочь в школу.
Очевидцы вспоминают, что всё произошло стремительно — мужчина в черной экипировке и шлеме подошёл сзади и внезапно напал. Крики женщины услышали жильцы соседних домов. Один из них, выйдя на балкон, спугнул преступника — тот бросил раненую и скрылся на электровелосипеде.
Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Сейчас она находится в реанимации, врачи борются за её жизнь.
Следствие под контролем Бастрыкина.
По факту покушения возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Ход расследования взят под личный контроль председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Как сообщили «AиФ-Казань» в СКР, злоумышленник действовал хладнокровно и, по всей видимости, готовился к преступлению заранее. Камеры наблюдения зафиксировали, что человек в похожем шлеме и черной куртке появлялся у школы и раньше — минимум за несколько дней до нападения.
В распоряжении следователей есть записи, по которым удалось установить личность подозреваемого. Однако на это ушло более суток, и к моменту, когда полиция начала активные розыскные мероприятия, преступник уже успел скрыться.
Камеры есть — доступа нет.
Как отмечают источники «АиФ-Казань» в правоохранительных органах, расследование осложнено техническими причинами. Из примерно 50 тысяч камер, установленных в Казани, только 1,5% напрямую подключены к системе МВД. Остальные требуют ручных запросов и просмотра записей, что замедляет работу оперативников.
Именно из-за этой «слепоты» города нападавший смог быстро уйти с места преступления. Скорее всего, он мог менять маршрут и даже транспорт, пользуясь участками без камер.
Возможные версии.
Следователи рассматривают несколько версий — от личного конфликта до заказного нападения. По одной из них, нападение могло стать предупреждением супругу пострадавшей — бизнесмену Ивану Шевырёву, совладельцу крупных дорожно-строительных компаний. Его имя ранее фигурировало в громком деле о вымогательстве у заместителя руководителя исполкома Казани Игоря Куляжева, где Шевырев выступал свидетелем.
Также специалисты полагают, что речь может идти о бытовом конфликте или личной мести. Следствие не исключает, что преступник действовал не один — у него мог быть сообщник, следивший за жертвой.
Состояние пострадавшей.
По данным «АиФ-Казань», Ирина Шевырёва на данный момент всё ещё находится в крайне тяжёлом состоянии. Медики не дают прогнозов, но отмечают, что женщину удалось доставить в больницу вовремя, что и спасло ей жизнь.
В городе продолжается масштабный розыск. Полиция проверяет десятки адресов, просматривает видеозаписи и опрашивает очевидцев. Пока нападавший на жену бизнесмена не найден.