Пик заболеваемости гриппом в Башкирии ожидается в декабре-январе

В Башкирии сезон гриппа начинается на две-три недели позже, чем в центральных регионах России. Такое заявление на пресс-конференции в информационном агентстве «Башинформ» сделала глава Роспотребнадзора республики Анна Казак.
По словам руководительницы ведомства, в прошлом году первые случаи гриппа фиксировались в январе, а пик заболеваемости пришелся на март. Точный прогноз на текущий эпидсезон, призналась Казак, пока сделать сложно, но подъем уровня заболеваемости специалисты ожидают в декабре-январе.
Глава Роспотребнадзора Башкирии отметила, что жители республики еще успеют привиться от гриппа до конца этого месяца. Для формирования иммунитета после вакцинации требуется три-четыре недели, что позволит встретить сезонный подъем заболеваемости подготовленными.
В настоящее время в регионе наблюдается спад заболеваемости острыми респираторными инфекциями, он продолжается уже вторую неделю подряд.
Руководитель надзорного ведомства также сообщила, что синоптики прогнозируют холодную зиму, и рекомендовала жителям республики в качестве неспецифической профилактики заболеваний одеваться по сезону и тепло.
