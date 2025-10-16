Ричмонд
Бывшая судья из Ростова досрочно лишилась должности

Экс-судья из Ростова-на-Дону лишилась статуса из-за конфликта с росгвардейцем.

Источник: Комсомольская правда

Экс-судья Ленинского районного суда Ростова-на-Дону утратила свой статус. Высшая квалификационная коллегия судей РФ оставила в силе решение о досрочном прекращении ее полномочий. Об этом сообщают СМИ.

Причиной для отставки якобы послужил инцидент, произошедший в ноябре прошлого года. Согласно имеющейся информации, в день рождения брата экс-судьи к нему домой прибыли оперативники. Их целью было доставить именинника на допрос в качестве свидетеля. В этот момент, как сообщают СМИ, судья, находившаяся среди гостей, вступила в конфликт с сотрудниками правоохранительных органов и оказала сопротивление.

