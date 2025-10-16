Бывшая судья из Ростова досрочно лишилась должности

Причиной для отставки якобы послужил инцидент, произошедший в ноябре прошлого года. Согласно имеющейся информации, в день рождения брата экс-судьи к нему домой прибыли оперативники. Их целью было доставить именинника на допрос в качестве свидетеля. В этот момент, как сообщают СМИ, судья, находившаяся среди гостей, вступила в конфликт с сотрудниками правоохранительных органов и оказала сопротивление.