В Самаре скончался директор юридического института Артур Безверхов

По данным Самарского университета, Артур Безверхов получил ученую степень «Кандидат юридических наук» в 1995 году. Через десять лет, в 2005 году, ему уже присвоили звание профессора. Редакция «КП-Самара» приносит искренние соболезнования родным и близким Артура Безверхова.