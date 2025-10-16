Ричмонд
В Самаре скончался директор юридического института Артур Безверхов

В Самаре простятся с доктором юридических наук, профессором Артуром Безверховым.

Источник: Юридический институт Самарского университета

В Самаре сообщили о трагическом событии. Из жизни ушел директор юридического института, доктор юридических наук, профессор Артур Безверхов, информацию предоставили в пресс-службе института в четверг, 16 октября.

— С глубоким прискорбием сообщаем, что ушел из жизни Артур Безверхов. Информация о времени и месте прощания будет сообщена позднее, — отметили в сообщении.

По данным Самарского университета, Артур Безверхов получил ученую степень «Кандидат юридических наук» в 1995 году. Через десять лет, в 2005 году, ему уже присвоили звание профессора. Редакция «КП-Самара» приносит искренние соболезнования родным и близким Артура Безверхова.