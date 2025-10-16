В Москве утвердили тарифы для семи новых маршрутов между столицей и Подмосковьем

«Для более удобной адаптации пассажиров тарифное меню на новых маршрутах максимально приближено к действующим тарифам на аналогичных областных маршрутах. Разовая поездка на маршруте № 1345 будет стоить 77 рублей по карте “Тройка” по тарифу “Кошелек” и 78 рублей по банковской карте. Стоимость проезда по маршруту № 1443 составит 72 рубля по карте “Тройка” по тарифу “Кошелек” и 73 рубля по банковской карте», — сообщается на сайте.
Проезд на маршруте № 1290 составит 90 рублей по карте «Тройка» по тарифу «Кошелек» и 91 рубль по банковской карте.
Разовая поездка на маршруте № 1101 будет стоить 100 рублей по карте «Тройка» по тарифу «Кошелек» и 101 рубль по банковской карте. Стоимость проезда по маршруту № 1818 составит 63 рубля по карте «Тройка» по тарифу «Кошелек» и 64 рубля по банковской карте.
На маршрутах № 1469 и № 1139 тарификация при оплате проездов будет зональной. Стоимость проезда на маршруте № 1469 с учетом дальности поездки составит 63−72 рубля по карте «Тройка» по тарифу «Кошелек», 64−73 рубля по банковской карте. Проезд на маршруте № 1139 с учетом дальности поездки будет стоить 63−105 рублей по тарифу «Кошелек», 64−106 рублей по банковской карте. Для оплаты проезда необходимо валидировать билет на вход и выход.
На маршрутах, передаваемых в октябре и ноябре, также будут действовать «Единые» проездные билеты без ограничения количества поездок с зоной «Пригород»: 30 дней — стоимостью 3 940 рублей; 90 дней — стоимостью 10 080 рублей; 365 дней — стоимостью 29 400 рублей. Это позволит пассажирам экономить на поездках до 60% в год. Кроме того, в целях социальной поддержки обучающихся будут действовать «Единые» льготные проездные билеты для обучающихся без лимита поездок на 30 и 90 дней с зоной «Пригород» стоимостью 1 390 рублей и 3 960 рублей соответственно.
Смежные региональные маршруты
По договоренности между правительствами Москвы и Московской области в 2025 году в систему московского транспорта планируется включить 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном и западном направлениях.
В результате на этих маршрутах будут внедрены стандарты московского транспорта. Для удобства пассажиров разработан специальный дизайн автобусов межрегиональных маршрутов, чтобы их можно было легко отличить от городских.
С начала года передано уже 6 маршрутов наземного транспорта, которые соединяют Москву с ближайшим Подмосковьем. В рабочие дни на маршрутах работает 42 современных автобуса российского производства. Всего на 6 маршрутах было совершено уже более 400 тыс. поездок.
На октябрь и ноябрь намечен запуск 7 смежных межрегиональных маршрутов.
В октябре к перевозкам приступят 2 маршрута: № 1345 (бывш. № 345) Метро «Ховрино» — МЦД Химки; № 1469 (бывш. 469) Метро «Планерная» — МЦД Химки. В ноябре транспортное обслуживание начнут 5 маршрутов: № 1443 (бывш. № 443) Метро «Беломорская» — Метро «Беломорская»; № 1290 Метро «Крылатское» — 62-я гор. б-ца; № 1101 Метро «Крылатское» — Барвиха; № 1818 (бывш. № 818) Метро «Филевский парк» — Международный университет; № 1139 (бывш. № 139) Метро «Филевский парк» — Мкр. Новая Трехгорка.
Как уточняется на сайте, до конца этого года планируется планомерно запускать по несколько маршрутов в месяц, чтобы пассажирам было удобнее привыкать к изменениям. Таким образом, всего 2025 году планируется запустить 25 маршрутов Московского транспорта в ближайший пригород. В целом до 2028 года планируется включить в систему Московского транспорта не менее 30% ныне действующих пригородных маршрутов наземного общественного транспорта.