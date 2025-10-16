В Москве утвердили тарифы для семи новых маршрутов между столицей и Подмосковьем

На маршрутах, передаваемых в октябре и ноябре, также будут действовать «Единые» проездные билеты без ограничения количества поездок с зоной «Пригород»: 30 дней — стоимостью 3 940 рублей; 90 дней — стоимостью 10 080 рублей; 365 дней — стоимостью 29 400 рублей. Это позволит пассажирам экономить на поездках до 60% в год. Кроме того, в целях социальной поддержки обучающихся будут действовать «Единые» льготные проездные билеты для обучающихся без лимита поездок на 30 и 90 дней с зоной «Пригород» стоимостью 1 390 рублей и 3 960 рублей соответственно.