Дзюдоисты из Якутии завоевали 8 медалей на первенстве Дальнего Востока

Обладателями двух золотых, трех серебряных и трех бронзовых медалей на первенстве Дальнего Востока по дзюдо среди юниоров младше 21 года стали жители Якутии, сообщили в администрации главы и правительства региона. Соревнования прошли 11 и 12 октября во Владивостоке в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России».
На площадке Центра спортивной подготовки «Триумф» за награды боролись свыше 70 атлетов. Среди юниорок в категории до 48 кг золото и серебро получили Виктория Матаркина и Диана Вихарева из Якутии. Они одолели соперниц из Бурятии, Приморского и Хабаровского краев.
Кроме того, лучшей среди участниц в весе свыше 78 кг стала Милена Егорова. Помимо этого, в категории 73 кг второе место занял Назир Картоев, третье — Кирилл Семиженко. Среди спортсменов в весе 63 кг серебро досталось Алисе Анисимовой. Анастасия Попова стала третьей среди дзюдоисток в категории 57 кг. Еще бронзовую медаль получил Никита Кулиев. Он соревновался в весовой категории 60 кг.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.