Под Омском выставлен на продажу заброшенный лагерь с лесом за 13,2 млн рублей

В деревне Подгородка Омского района появился необычный объект недвижимости: заброшенный комплекс зданий общей площадью 2511 кв. м выставлен на продажу за 13,2 млн рублей. Объявление размещено на платформе Avito.
Согласно описанию, здания находятся в полуразрушенном состоянии и требуют полной реконструкции, однако обладают высоким потенциалом для реализации различных коммерческих проектов. Продавец предлагает использовать территорию под спа-отель, базу отдыха, круглогодичный детский лагерь или гостиничный комплекс. Также рассматриваются варианты создания глэмпинга.
Особую ценность лоту придает прилегающий лесной массив площадью почти 4 гектара, который находится в аренде у текущего владельца на 49 лет. Это дает будущему покупателю долгосрочные перспективы для развития бизнеса в живописной природной зоне.
«Капитальные строения готовы для воплощения вашей уникальной концепции. Это шанс создать объект с высокой добавленной стоимостью», — говорится в объявлении.
Решение о дальнейшем использовании территории, как отмечают авторы объявления, останется за новым владельцем.
