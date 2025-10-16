Движение трамваев ускорят на Дальневосточном проспекте в Петербурге

На Дальневосточном проспекте в Петербурге ускорят движение 15 трамваев. Ведь на сегодняшний день там завершили обновление светофоров, установленных на перекрестках с улицами Новоселов, Тельмана и Крыленко. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.