Движение трамваев ускорят на Дальневосточном проспекте в Петербурге

На Дальневосточном проспекте в Петербурге ускорят движение 15 трамваев. Ведь на сегодняшний день там завершили обновление светофоров, установленных на перекрестках с улицами Новоселов, Тельмана и Крыленко. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.
— Новая схема организации движения на Дальневосточном позволит увеличить скорость таких трамваев, как №№ 7, 27 и 39. А модернизированные регулировщики повысят уровень безопасности за счет развода транспортных потоков и создадут «зеленую волну» для общественного транспорта, — отметили в ведомстве.
Для этого специалисты установили Г и П-образные опоры, заменили дорожные контроллеры, смонтировали оборудование связи и детекторы транспорта.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на перекрестках Васильевского острова установили четыре новых светофора. Еще 36 поставят в разных районах до конца ноября. Теперь все они соответствуют современным стандартам.