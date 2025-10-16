В Иркутской области разрешат регулировать численность бакланов

На сессии Законодательного Собрания области было принято важное изменение в местный закон об охране окружающей среды. Теперь на территории региона можно будет официально выдавать разрешения на добычу баклана, чтобы контролировать его численность. После прохождения всех необходимых согласований новый регламент вступит в силу.