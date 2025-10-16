В Иркутской области разрешат регулировать численность бакланов

В Иркутской области нашли способ решить проблему с быстро растущей популяцией бакланов. Эти птицы наносят серьезный ущерб, уничтожая огромное количество рыбы в местных водоемах. Это беспокоило и рыбаков-любителей, и промысловиков, для многих семей которых рыбный промысел является основным источником дохода.
— Баклан уже во многих заливах водохранилища основал колонии численностью 3−4 тысячи пар, — комментирует мэр Братска Александр Дубровин. — В период появления птенцов, эта численность увеличивается до 16 тысяч!
На сессии Законодательного Собрания области было принято важное изменение в местный закон об охране окружающей среды. Теперь на территории региона можно будет официально выдавать разрешения на добычу баклана, чтобы контролировать его численность. После прохождения всех необходимых согласований новый регламент вступит в силу.
