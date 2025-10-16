Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области разрешат регулировать численность бакланов

Птицы наносят серьезный ущерб, уничтожая огромное количество рыбы в местных водоемах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области нашли способ решить проблему с быстро растущей популяцией бакланов. Эти птицы наносят серьезный ущерб, уничтожая огромное количество рыбы в местных водоемах. Это беспокоило и рыбаков-любителей, и промысловиков, для многих семей которых рыбный промысел является основным источником дохода.

— Баклан уже во многих заливах водохранилища основал колонии численностью 3−4 тысячи пар, — комментирует мэр Братска Александр Дубровин. — В период появления птенцов, эта численность увеличивается до 16 тысяч!

На сессии Законодательного Собрания области было принято важное изменение в местный закон об охране окружающей среды. Теперь на территории региона можно будет официально выдавать разрешения на добычу баклана, чтобы контролировать его численность. После прохождения всех необходимых согласований новый регламент вступит в силу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усолье-Сибирском продолжают устранять последствия аварии на электросетях.