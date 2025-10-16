В Горно-Алтайске до конца года отремонтируют лицей № 1

Капитальный ремонт лицея № 1 им. М. В. Карамаева в столице Горного Алтая планируют завершить до конца 2025 года, сообщили в министерстве образования и науки республики. Работы проводят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Специалисты уже привели в порядок крышу здания, установили пластиковые окна и заменили электропроводку. Сейчас они занимаются внутренней отделкой помещений. Также по проекту мастера смонтируют блок, где разместят столовую. А внутри учебного корпуса оборудуют концертный зал.
«Образовательное учреждение преобразуется буквально на глазах. Новый фасад, качественные окна, удобный интерьер, современный спортивный зал позволят школьникам получать знания в комфортной атмосфере, что обязательно отразится на уровне их подготовки и интересе к учебе», — отметила заместитель министра образования и науки Республики Алтай Татьяна Бочкарева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.