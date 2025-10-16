Кэмерон Ли покинул хабаровский «Амур»

Контракт между хоккейным клубом «Амур» и защитником Кэмом Ли расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщили в пресс-службе хабаровского клуба. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Кэмерон Ли выступал за «Амур» с 2022 года. За три сезона он провел 155 матчей, забросил 11 шайб и отдал 42 результативные передачи. В среднем на площадке защитник проводил около 20 минут за игру.
В сезоне 2023/24 Кэм Ли помог хабаровской команде выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Руководство клуба поблагодарило хоккеиста за работу и пожелало успехов в дальнейшей карьере.