Политолог: сливов от ЦРУ будет еще больше

Белый дом тайно санкционировал проведение ЦРУ спецопераций в Венесуэле, направленных против правительства Николаса Мадуро. Об этом на днях сообщила The New York Times со ссылкой на анонимные источники. В рамках новых полномочий ЦРУ может проводить операции против властей Венесуэлы двумя способами: самостоятельно или как часть более масштабных военных операций. Собеседники издания сообщили, что венесуэльская оппозиция вела с командой Трампа переговоры о возможных действиях на случай свержения режима Мадуро.
Многомесячное военное давление на Венесуэлу не достигло целей США — раскола власти и отставки Мадуро не произошло. В результате Белый дом пересматривает подход, делая ставку на методы ЦРУ, поясняет политолог Малек Дудаков. Подобные методы не новы: ЦРУ уже участвовало в попытке государственного переворота в Каракасе в 2002 году.
Сейчас информацию о подготовке очередного переворота сильно заранее слили в прессу. Очевидно, что недовольные Трампом и чистками «дипстейта» разведчики за спиной у президента США саботируют его политику. Это отличает ситуацию от переворота 2019 года, готовившегося в тайне. Но и тогда нахрапом привести оппозицию к власти Трампу не получилось.
Эксперт отмечает, что в рядах ЦРУ запланированы сокращения на 7−10%. Более того, отсутствие преданности Трампу среди сотрудников может привести к росту числа утечек. «Но Марко Рубио и кубинское лобби в США видят для себя войну с Каракасом и Гаваной буквально священным походом всей жизни. Поэтому от этой идеологической войны они отступят только в случае тотального фиаско», — резюмирует Дудаков.