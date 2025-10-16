В Шемышейском районе Пензенской области открыли пункт проката детских вещей

Новый пункт проката предметов первой необходимости для малышей открыли на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Шемышейского района Пензенской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
В пункте можно арендовать прогулочные коляски, кроватки для новорожденных, пеленальные столы, манежи, ходунки, стульчики для кормления и многое другое. Воспользоваться такой мерой поддержки приглашают многодетные, студенческие и малоимущие семьи из Шемышейского района, в которых воспитывают малышей в возрасте до трех лет. Также посетить пункт и взять в аренду вещи могут одинокие мамы и папы, родители детей с инвалидностью и родственники участников специальной военной операции.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.