В Шемышейском районе Пензенской области открыли пункт проката детских вещей

В пункте можно арендовать прогулочные коляски, кроватки для новорожденных, пеленальные столы, манежи, ходунки, стульчики для кормления и многое другое. Воспользоваться такой мерой поддержки приглашают многодетные, студенческие и малоимущие семьи из Шемышейского района, в которых воспитывают малышей в возрасте до трех лет. Также посетить пункт и взять в аренду вещи могут одинокие мамы и папы, родители детей с инвалидностью и родственники участников специальной военной операции.