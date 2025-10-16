В селе Пожег Республики Коми появится детский культурный центр

В учреждении создадут событийные и образовательные площадки, а также место для мастер-классов «Таланты земли Пожегодской». Там будут проводить литературные встречи, интеллектуальные игры и другие мероприятия, посвященные культуре и истории Республики Коми. Еще в новом центре организуют игровую зону для маленьких посетителей, в ней будут книги и различные развивающие пособия. Кроме того, там предусмотрено молодежное пространство для обучения и творчества.