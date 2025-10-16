В селе Пожег Республики Коми появится детский культурный центр

Современный детский культурно-просветительский центр создадут на базе Пожегодской библиотеки в Республике Коми в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Усть-Куломского муниципального района.
В учреждении создадут событийные и образовательные площадки, а также место для мастер-классов «Таланты земли Пожегодской». Там будут проводить литературные встречи, интеллектуальные игры и другие мероприятия, посвященные культуре и истории Республики Коми. Еще в новом центре организуют игровую зону для маленьких посетителей, в ней будут книги и различные развивающие пособия. Кроме того, там предусмотрено молодежное пространство для обучения и творчества.
Отмечается, что в культурно-просветительский центр закупят новую мебель и современное оборудование. Реализовать этот проект планируют в 2026 году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.