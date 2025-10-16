Омичке вернули похищенные дроппером деньги

В ходе расследования установлено, что в августе 2024 года пенсионерка поверила неизвестной женщине, которая позвонила через мессенджер и представилась её давней знакомой. Во время разговора незнакомка убедила потерпевшую предоставить персональные данные, что дало возможность получить доступ к мобильному приложению «Сбербанк Онлайн», оформить кредитную карту и похитить деньги.