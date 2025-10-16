Ричмонд
Омичке вернули похищенные дроппером деньги

Неизвестная убедила женщину в том, что она её давняя знакомая. А потом похитила 38 000 рублей с её карты.

Источник: Om1 Омск

Дроппер вернул похищенные деньги обманутой женщине из Омска. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

В ходе расследования установлено, что в августе 2024 года пенсионерка поверила неизвестной женщине, которая позвонила через мессенджер и представилась её давней знакомой. Во время разговора незнакомка убедила потерпевшую предоставить персональные данные, что дало возможность получить доступ к мобильному приложению «Сбербанк Онлайн», оформить кредитную карту и похитить деньги.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Специалисты нашли владельца счёта, на который были переведены деньги. Им оказался житель города Тихорецк Краснодарского края.

Прокуратура подала в суд иск о взыскании с владельца банковской карты суммы неосновательного обогащения в размере 38 000 рублей.

Суд удовлетворил исковые требования. В настоящее время решение выполнено — потерпевшей полностью возвращены похищенные деньги.