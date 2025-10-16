Незнакомцы в масках напугали продавщицу бара-магазина в Новосибирске

Накануне в баре-магазине на улице Виктора Уса сработала кнопка тревожной сигнализации. На место прибыли бойцы ГБР. Испуганная продавщица рассказала, что в магазин заходили двое подозрительных мужчин. Они не совершали покупок, внимательно осмотрели помещение и сразу вышли на улицу, где натянули на лица черные тряпичные маски. Об этом сообщает пресс-служба АБ «ГВАРДИЯ».