Владимир Путин по видеосвязи открыл важные транспортные объекты в регионах

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт движению транспорта по важным объектам в Татарстане, Карелии и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.
Так, в Татарстане открыли новый обход села Сокуры. Кроме того, в республике реконструировали участок трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном. А в Карелии обновили отрезок дороги А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок на подъезде к Петрозаводску. Помимо этого, в ХМАО возвели мостовой переход через реку Обь в районе Сургута. Работы на всех объектах провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«К 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%. Рассчитываю, что правительство, муниципальные и региональные власти, дорожно-строительные и транспортные компании, профильные научные организации и впредь будут ритмично и согласованно решать задачи по модернизации дорожного хозяйства, по формированию международных транспортных маршрутов, по совершенствованию системы пассажирских перевозок и, что принципиально важно, шире внедрять в практику современные информационные технологии и высокие стандарты в сфере экологии. Повторю: все это необходимо для устойчивого развития регионов и всей страны, для достижения нашей главной цели — улучшения качества жизни людей», — отметил Владимир Путин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.