Владимир Путин по видеосвязи открыл важные транспортные объекты в регионах

«К 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%. Рассчитываю, что правительство, муниципальные и региональные власти, дорожно-строительные и транспортные компании, профильные научные организации и впредь будут ритмично и согласованно решать задачи по модернизации дорожного хозяйства, по формированию международных транспортных маршрутов, по совершенствованию системы пассажирских перевозок и, что принципиально важно, шире внедрять в практику современные информационные технологии и высокие стандарты в сфере экологии. Повторю: все это необходимо для устойчивого развития регионов и всей страны, для достижения нашей главной цели — улучшения качества жизни людей», — отметил Владимир Путин.