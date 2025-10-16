В педуниверситете Комсомольска-на-Амуре открыли патриотический кластер

Новый кластер включает кабинеты по предмету «Основы безопасности и защиты Родины», а также Военно-патриотический центр. Там будут проводить мастер-классы по стрельбе и оказанию первой доврачебной помощи, научно-популярные лекции, встречи с бойцами спецоперации и интерактивные игры по военной истории. Для этого кластер оснастят макетами оружия, лазертаг-комплектом и тренажерами для отработки навыков экстренной помощи.