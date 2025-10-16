В педуниверситете Комсомольска-на-Амуре открыли патриотический кластер

Образовательный кластер военно-патриотического воспитания начал работу на базе Амурского гуманитарно-педагогического госуниверситета (АмГПГУ) в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Новый кластер включает кабинеты по предмету «Основы безопасности и защиты Родины», а также Военно-патриотический центр. Там будут проводить мастер-классы по стрельбе и оказанию первой доврачебной помощи, научно-популярные лекции, встречи с бойцами спецоперации и интерактивные игры по военной истории. Для этого кластер оснастят макетами оружия, лазертаг-комплектом и тренажерами для отработки навыков экстренной помощи.
В образовательно-воспитательном комплексе будут готовить конкурентоспособных специалистов в сфере педагогики. Для школьников же там предусмотрены профориентационные мероприятия.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.