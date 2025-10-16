Спил деревьев от 1,8 м без разрешения губернатора запретили в Ростовской области

В Ростовской области ужесточен порядок вырубки зеленых насаждений. Теперь спиливать деревья высотой более 1,8 метра можно только при наличии специального письменного разрешения губернатора. Соответствующее решение принял глава региона Юрий Слюсарь после инцидента в Новочеркасске. Об этом он написал в своем телеграм-канале.