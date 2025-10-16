Ричмонд
Спил деревьев от 1,8 м без разрешения губернатора запретили в Ростовской области

В Новочеркасске подрядчик вырубил 30 здоровых сосен.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ужесточен порядок вырубки зеленых насаждений. Теперь спиливать деревья высотой более 1,8 метра можно только при наличии специального письменного разрешения губернатора. Соответствующее решение принял глава региона Юрий Слюсарь после инцидента в Новочеркасске. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Поводом для экстренных мер стала вырубка 30 здоровых сосен, которую губернатор лично инспектировал после обращения жителей. Оценивая масштабы произошедшего, Юрий Слюсарь назвал действия подрядчика «варварством», отметив, что единственной причиной для уничтожения деревьев со стороны компании было их «несоответствие проекту».

По поручению Юрия Слюсаря его заместитель Артем Хохлов проведет служебное расследование для установления всех обстоятельств случившегося и лиц, принявших решение о вырубке.

