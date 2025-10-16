Татарстанцам рассказали, как уберечь ребенка от вербовки террористов в интернете

Портрет поджигателя: молодые люди в возрасте 15−18 лет из неблагополучных семей, учащиеся среднеобразовательных школ и колледжей, активные пользователи социальных сетей и мессенджеров, которые зачастую не понимают опасность причиняемого вреда и юридические последствия.
Так, в январе в Ивановской области по факту поджога базовой станции задержали 19-летнего парня. Он рассказал, что в мессенджере Telegram ему поступило предложение за 30 тысяч совершить поджог. Предложение он принял, поскольку ему не хватало средств для приобретения приставки Play Station. Теперь юноше грозит до 20 лет лишения свободы.
Ребенка важно научить следующим правилам безопасности при общении в интернете:
Незнание закона не освобождает от ответственности;
Совершение детьми противоправных действий ведет к неизбежности и серьезности наказания. За террористический акт уголовная ответственность наступает уже с 14 лет.
Важно не молчать о подозрительных сообщениях с предложением совершить за вознаграждение поджог, заминировать объекты инфраструктуры и др.
Вербовщики ловко втираются в доверие — могут даже сначала отправить какую-то сумму на карту, чтобы жертва поверила им.
Общение в Сети с незнакомцами помимо собственной безопасности может поставить под угрозу безопасность одноклассников, друзей и других близких людей;
Если не пресечь действия злоумышленников, то они могут завербовать любого ребенка из вашего окружения. Нужно говорить о возможной угрозе своим сверстникам и знакомым, предупреждать их о серьезности последствий.
Любое действие, которое производится по указанию вербовщиков, может попасть под уголовную статью о пособничестве террористам, бандформированиям.
Вербовщики профессионально используют приемы психологического давления — их этому обучают;
Злоумышленники используют определенные фразы, речевые обороты, определенные постановки вопросов, запугивание и шантаж. Часто они пишут, что знают, где место проживания и обучения. В случае отказа незнакомцы угрожают убийством — обещают найти и наказать. На самом деле они ничего не знают. В указанных случаях детям следует рассказать обо всем классному руководителю, учителю или родителям.
Действия, которые кажутся простым хулиганством, могут повлечь серьезные последствия;
Участие в деструктивных действиях по указке вербовщиков — сломанная судьба. Вербовщики обманывают, кидают на деньги.
Легкие деньги от неизвестных лиц в социальных сетях, группах и каналах мессенджеров на 100% связаны с незаконной деятельностью, даже если сначала это выглядит безобидно.
Соглашаясь на предложения вербовщиков, ребенок помогает украинским спецслужбам — то предательство своей Родины, своей семьи; Выгода и наказание — несоразмерны. Не стоит губить жизнь за 5 тысяч рублей; Сообщение о преступлениях, даже о тех, которые только планируются, — это уже вклад в нашу общую победу.