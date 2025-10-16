В кластерах «Профессионалитета» пройдет единый день открытых дверей

«На сегодняшний день в рамках проекта создано более 500 кластеров в 86 регионах России, что обеспечивает всестороннюю поддержку студентов и педагогов, а также тесную связь системы СПО с реальным сектором экономики. “Профессионалитет” дает молодым людям возможность быстро и качественно получить востребованные профессии, гарантирует целевое обучение и трудоустройство. Этот проект не только меняет систему среднего профессионального образования, но и закладывает основу устойчивого развития нашей экономики. Сегодняшние школьники должны видеть перспективы своего профессионального развития, и именно для этого в колледжах и техникумах “Профессионалитета” мы организуем единый день открытых дверей», — добавил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.