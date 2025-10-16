В кластерах «Профессионалитета» пройдет единый день открытых дверей

Единый день открытых дверей во всех кластерах федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» пройдет 18 октября. Об этом сообщили в правительстве России.
Ожидается, что в мероприятии примут участие более 850 тысяч школьников 8−11-х классов и их родителей. Они узнают, как получить востребованные специальности и найти интересную работу.
«Федеральный проект “Профессионалитет” нацпроекта “Молодежь и дети” играет важную роль в обеспечении технологического лидерства России — национальной цели, поставленной нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В рамках федпроекта созданы кластеры по ключевым отраслям экономики, которые уже объединили 1,5 тысячи образовательных организаций и почти 2,5 тысячи компаний-работодателей в 86 регионах страны. Благодаря их работе перед нашей молодежью открыты широкие возможности для получения практических навыков и востребованных специальностей», — отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Гостей единого дня открытых дверей ждут экскурсии на предприятия и профессиональные пробы. А для родителей проведут собрания в очном, онлайн- и гибридном формате.
«На сегодняшний день в рамках проекта создано более 500 кластеров в 86 регионах России, что обеспечивает всестороннюю поддержку студентов и педагогов, а также тесную связь системы СПО с реальным сектором экономики. “Профессионалитет” дает молодым людям возможность быстро и качественно получить востребованные профессии, гарантирует целевое обучение и трудоустройство. Этот проект не только меняет систему среднего профессионального образования, но и закладывает основу устойчивого развития нашей экономики. Сегодняшние школьники должны видеть перспективы своего профессионального развития, и именно для этого в колледжах и техникумах “Профессионалитета” мы организуем единый день открытых дверей», — добавил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.