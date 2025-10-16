В Кировском округе Омска определены 10 площадок для новогодних елочных базаров

Администрация Кировского округа утвердила список локаций для торговли живыми и искусственными елями. Всего выделено 10 мест, каждое площадью 16 кв. м, — все они будут предоставлены по договорам с администрацией округа. Все площадки расположены в жилых районах округа для удобства горожан.