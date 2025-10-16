Ричмонд
В Кировском округе Омска определены 10 площадок для новогодних елочных базаров

Администрация Кировского округа утвердила список локаций.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Кировского округа утвердила список локаций для торговли живыми и искусственными елями. Всего выделено 10 мест, каждое площадью 16 кв. м, — все они будут предоставлены по договорам с администрацией округа. Все площадки расположены в жилых районах округа для удобства горожан.

Список адресов елочных базаров:

— ул. 12 Декабря, 104;

— ул. 12 Декабря, 64;

— ул. 70 лет Октября, 14/1;

— ул. 70 лет Октября, 20;

— ул. 70 лет Октября, 9;

— ул. Бетховена, 18;

— ул. Ватутина, 7В;

— ул. Комкова, 2;

— ул. Мельничная, 126А;

— ул. Степанца, 2.

Торговля на этих площадках будет вестись в рамках установленных правил, а оформление точек начнется в начале декабря — в преддверии новогодних праздников. Площадки будут работать с 1 по 31 декабря.

Ранее мы писали, что депутаты Омска обсудили ход подготовки к реконструкции улицы Малиновского.