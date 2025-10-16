В Кировском округе Омска определены 10 площадок для новогодних елочных базаров

Администрация Кировского округа утвердила список локаций для торговли живыми и искусственными елями. Всего выделено 10 мест, каждое площадью 16 кв. м, — все они будут предоставлены по договорам с администрацией округа. Все площадки расположены в жилых районах округа для удобства горожан.
Список адресов елочных базаров:
— ул. 12 Декабря, 104;
— ул. 12 Декабря, 64;
— ул. 70 лет Октября, 14/1;
— ул. 70 лет Октября, 20;
— ул. 70 лет Октября, 9;
— ул. Бетховена, 18;
— ул. Ватутина, 7В;
— ул. Комкова, 2;
— ул. Мельничная, 126А;
— ул. Степанца, 2.
Торговля на этих площадках будет вестись в рамках установленных правил, а оформление точек начнется в начале декабря — в преддверии новогодних праздников. Площадки будут работать с 1 по 31 декабря.
