50 новых троллейбусов для Екатеринбурга поставит завод из Минска и УТТЗ

50 новых троллейбусов «Горожанин» в Екатеринбург поставят Минский автомобильный завод (МАЗ) и «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» (УТТЗ). Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает МАЗ.

«Новый подвижной состав на базе машинокомплектов МАЗ 203 с увеличенным автономным ходом на расстояние до 30 километров поставят на улицы города к весне 2026 года», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что транспорт способен работать при экстремальных температурах — от −40°С до +40°С, что актуально для капризной уральской погоды.

Напомним, что в феврале 2025 года МАЗ и УТТЗ зарегистрировали совместное предприятие по производству троллейбусов в Республике Башкортостан.

В прошлом месяце екатеринбуржцам сообщили о скором пополнении троллейбусного парка еще на 50 машин. До этого в столицу Урала уже доставили 100 троллейбусов, благодаря чему удалось обновить половину автопарка. Тогда же замдиректора департамента транспорта администрации Екатеринбурга Николай Вахлов рассказал об обновлении подвижного состава города в рамках реализации транспортной реформы в уральской столице.