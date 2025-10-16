50 новых троллейбусов для Екатеринбурга поставит завод из Минска и УТТЗ

«Новый подвижной состав на базе машинокомплектов МАЗ 203 с увеличенным автономным ходом на расстояние до 30 километров поставят на улицы города к весне 2026 года», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что транспорт способен работать при экстремальных температурах — от −40°С до +40°С, что актуально для капризной уральской погоды.
Напомним, что в феврале 2025 года МАЗ и УТТЗ зарегистрировали совместное предприятие по производству троллейбусов в Республике Башкортостан.
В прошлом месяце екатеринбуржцам сообщили о скором пополнении троллейбусного парка еще на 50 машин. До этого в столицу Урала уже доставили 100 троллейбусов, благодаря чему удалось обновить половину автопарка. Тогда же замдиректора департамента транспорта администрации Екатеринбурга Николай Вахлов рассказал об обновлении подвижного состава города в рамках реализации транспортной реформы в уральской столице.