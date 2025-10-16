50 новых троллейбусов для Екатеринбурга поставит завод из Минска и УТТЗ

В прошлом месяце екатеринбуржцам сообщили о скором пополнении троллейбусного парка еще на 50 машин. До этого в столицу Урала уже доставили 100 троллейбусов, благодаря чему удалось обновить половину автопарка. Тогда же замдиректора департамента транспорта администрации Екатеринбурга Николай Вахлов рассказал об обновлении подвижного состава города в рамках реализации транспортной реформы в уральской столице.