В Новосибирской области нашли два новых краснокнижных вида сусликов

Суслик Воронцова и краснощекий суслик, обнаруженные на территории региона в 2024 году, взяты под особую охрану.

Источник: Om1 Новосибирск

В обновлённый список Красной книги Новосибирской области включены шесть новых видов млекопитающих, включая суслика Воронцова и краснощёкого суслика, впервые официально зафиксированных на территории региона в 2024 году.

«Особое внимание привлекают два вида сусликов — суслик Воронцова и краснощёкий суслик, которые были официально обнаружены на территории области только в 2024 году», — сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Одновременно из Красной книги исключена липа сердцевидная в связи с восстановлением популяции. Работа по актуализации охранного списка ведётся при участии научных учреждений региона, следующее издание запланировано на 2028 год.