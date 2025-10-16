В Казани «ЯрПарк» скоро обретет нового исполнителя в лице китайского застройщика

Казанский «ЯрПарк» скоро обретет нового исполнителя в лице китайского застройщика Power China. Об этом сообщила мэрия города.
Во время визита делегации Казани в Китай, возглавляемой мэром Ильсуром Метшиным, состоялись переговоры с генеральным директором Power China Тан Юйхуа. Цель визита состояла в закреплении договоренности о реализации проекта многофункционального жилого комплекса «ЯрПарк» в столице Татарстана.
Для Power China это первый проект в России, городские власти готовы оказывать всестороннюю поддержку на всех этапах строительства. Архитектурный проект, разработанный российским бюро, включает 13 корпусов общей площадью 302 тысячи квадратных метров.
Напомним, в Лаишевском районе планируют построить новую автодорогу к «Казань Марине». Стоимость проектно-изыскательных работ для будущей трассы составит более 13,7 млн рублей.