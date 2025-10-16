В Казани «ЯрПарк» скоро обретет нового исполнителя в лице китайского застройщика

Во время визита делегации Казани в Китай, возглавляемой мэром Ильсуром Метшиным, состоялись переговоры с генеральным директором Power China Тан Юйхуа. Цель визита состояла в закреплении договоренности о реализации проекта многофункционального жилого комплекса «ЯрПарк» в столице Татарстана.