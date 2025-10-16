В Петербурге утвердили новые тарифы на парковочные абонементы

Эти абонементы позволяют водителям беспрепятственно парковаться в пределах Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов Петербурга. Чтобы оформить его в первый раз, нужно подать анкету и подтверждающий оплату документ в комитет по транспорту. Подробнее о том, как оформляются абонементы, можно узнать на сайтах Центра управления парковками и парковочного пространства Петербурга.