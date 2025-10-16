Ричмонд
В Петербурге утвердили новые тарифы на парковочные абонементы

После вступления в силу дифференцированных тарифов на парковку в Петербурге обновили и стоимость месячных и годовых абонементов. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Парковочный абонемент на месяц в Петербурге теперь обойдется в:

  • 16 270 рублей — для категорий А и М;
  • 32 540 рублей — для категории В;
  • 65 090 рублей — для иных категорий.

Годовой абонемент теперь стоит:

  • 176 280 рублей — для А и М;
  • 352 570 рублей — для В;
  • 705 140 рублей — для иных категорий.

Эти абонементы позволяют водителям беспрепятственно парковаться в пределах Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов Петербурга. Чтобы оформить его в первый раз, нужно подать анкету и подтверждающий оплату документ в комитет по транспорту. Подробнее о том, как оформляются абонементы, можно узнать на сайтах Центра управления парковками и парковочного пространства Петербурга.

Стоимость льготных парковочных разрешений для жителей платной зоны составляет теперь от 2640 до 5280 рублей в год.

Новые тарифы на платную парковку в Петербурге.

Новые тарифы на платную парковку в историческом центре начали действовать с 15 октября. «Фонтанка» подробно рассказывала о расчетах стоимости и причинах дифференциации тарифов. После повышения стоимости парковки в городе начал дорожать и каршеринг. А «Фонтанка» проверила, какой эффект нововведения оказали на запаркованность улиц в центре.