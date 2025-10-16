Ричмонд
В Буе Костромской области появится еще одна модельная библиотека

Для нее закупят компьютеры и интерактивное оборудование.

Межпоселенческая библиотека им. В. И. Куликова в городе Буе Костромской области станет модельной, сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона. Работы в учреждении проведут при поддержке нацпроекта «Семья».

Специалисты отремонтируют фасад здания, заменят окна и двери. Внутри организуют выставочное пространство. Также туда закупят новые компьютеры и интерактивное оборудование для юных посетителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Еще в планах пополнить книжный фонд учреждения.

Напомним, что это будет уже вторая модельная библиотека в Буе, которая появится по нацпроекту. До этого современное пространство создали в 2022 году на базе Центральной городской библиотеки.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.