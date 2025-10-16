В Новосибирске почти завершили ремонт Советского шоссе

В Новосибирске завершается ремонт Советского шоссе. Отремонтирован участок от остановки «Красный Восток» до развязки на Краснообск. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.
Советское шоссе важно для города: по нему ездят автобусы, школьники, а также доставляют товары первой необходимости. Ранее дорога сильно износилась из-за интенсивного движения и появившейся колейности. Шоссе соединяет Кировский и Советский районы и ведет к Бердску и Алтаю. Ремонт сделан для безопасности и удобства водителей и пешеходов.
В ходе работ сняли старый асфальт, уложили новый, заменили барьерное ограждение и обновили остановки с тротуарами. Осталось только установить водоотводные лотки, новые дорожные знаки и нанести разметку.