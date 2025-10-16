В Новосибирске почти завершили ремонт Советского шоссе

Советское шоссе важно для города: по нему ездят автобусы, школьники, а также доставляют товары первой необходимости. Ранее дорога сильно износилась из-за интенсивного движения и появившейся колейности. Шоссе соединяет Кировский и Советский районы и ведет к Бердску и Алтаю. Ремонт сделан для безопасности и удобства водителей и пешеходов.