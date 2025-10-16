Бросил и лишил денег ребенка: нерадивого отца разыскивают за долг в полмиллиона рублей

Демское районное отделение судебных приставов Уфы объявило в розыск 49-летнего Вячеслава Федорова, уклоняющегося от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ФССП Башкирии.
По данным ведомства, мужчина не исполняет решение суда, и сумма задолженности по уже превысила 500 тысяч рублей. Федоров, утверждают приставы, не явился к сотрудникам службы, долгое время скрывается от них и не живет по известному месту жительства.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить в дежурную часть ФССП Башкирии по телефону 8 (347) 273−56−40.
