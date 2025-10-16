В Великом Новгороде благоустроили территорию Ярославова дворища

Территорию музея-заповедника «Ярославово дворище» в Великом Новгороде благоустроили в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном министерстве строительства, архитектуры и имущественных отношений.
Специалисты заменили тротуарную плитку и привели в порядок газоны. Также везде установили новые скамейки, урны и фонари. А для архитектурной подсветки церквей смонтировали специальные мачты.
Кроме того, мастера проложили сети отопления и обустроили новые пешеходные дорожки у Николо-Дворищенского собора, колокольни и церкви Жен Мироносиц. Перед этим там провели необходимые археологические работы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.