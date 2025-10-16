Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Великом Новгороде благоустроили территорию Ярославова дворища

Специалисты заменили тротуарную плитку и привели в порядок газоны.

Территорию музея-заповедника «Ярославово дворище» в Великом Новгороде благоустроили в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в областном министерстве строительства, архитектуры и имущественных отношений.

Специалисты заменили тротуарную плитку и привели в порядок газоны. Также везде установили новые скамейки, урны и фонари. А для архитектурной подсветки церквей смонтировали специальные мачты.

Кроме того, мастера проложили сети отопления и обустроили новые пешеходные дорожки у Николо-Дворищенского собора, колокольни и церкви Жен Мироносиц. Перед этим там провели необходимые археологические работы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.