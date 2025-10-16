В Кировской области открыли еще одну площадку для сдачи норм ГТО

Новый спортобъект появился в поселке Краснооктябрьском. Там разместили уличные тренажеры, подходящие для выполнения различных упражнений, а для прыжков в длину расчертили специальную шкалу. Еще на территории уложили прорезиненное покрытие. Напомним, что две другие площадки открыли в деревне Шутовщине и городе Яранске.