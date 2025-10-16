Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кировской области открыли еще одну площадку для сдачи норм ГТО

Там установили тренажеры и расчертили шкалу для прыжков в длину.

Еще одна современная площадка для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который действует при поддержке госпрограммы «Спорт России», открылась в Кировской области, сообщили в региональном управлении массовых коммуникаций.

Новый спортобъект появился в поселке Краснооктябрьском. Там разместили уличные тренажеры, подходящие для выполнения различных упражнений, а для прыжков в длину расчертили специальную шкалу. Еще на территории уложили прорезиненное покрытие. Напомним, что две другие площадки открыли в деревне Шутовщине и городе Яранске.

«В ближайшее время в регионе появятся еще три площадки ГТО: в Санчурске, Белой Холунице и Кочуровском парке города Кирова. Все они оснащаются современными уличными тренажерами и соответствуют требованиям комплекса ГТО, обеспечивая жителям доступ к бесплатным и качественным условиям для занятий физкультурой», — рассказал министр спорта Кировской области Сергей Сулик.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.