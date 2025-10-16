В Новом Уренгое открыли современную площадку для выгула собак

Помимо этого, в городе создали парк для выгула собак «Полярные псы». В нем обустроили спортивное поле со специальным оборудованием для отработки команд с животными. Еще там планируется проводить мастер-классы профессиональных кинологов и различные соревнования. Помимо этого, на территории парка строят зоогостиницу.