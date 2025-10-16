В Новом Уренгое открыли современную площадку для выгула собак

Современную площадку для выгула собак открыли в городе Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в администрации города. Создание комфортной городской среды входит в число задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Площадь нового пространства составляет 600 кв. м. А вокруг него смонтировали металлическое ограждение. Там для дрессировки и игр с питомцами установили тоннель, бум, «балансир», снаряд «барьер-покрышка», лестницу и другие элементы.
Помимо этого, в городе создали парк для выгула собак «Полярные псы». В нем обустроили спортивное поле со специальным оборудованием для отработки команд с животными. Еще там планируется проводить мастер-классы профессиональных кинологов и различные соревнования. Помимо этого, на территории парка строят зоогостиницу.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.