Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новом Уренгое открыли современную площадку для выгула собак

Площадь нового пространства составляет 600 кв. м.

Современную площадку для выгула собак открыли в городе Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в администрации города. Создание комфортной городской среды входит в число задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Площадь нового пространства составляет 600 кв. м. А вокруг него смонтировали металлическое ограждение. Там для дрессировки и игр с питомцами установили тоннель, бум, «балансир», снаряд «барьер-покрышка», лестницу и другие элементы.

Помимо этого, в городе создали парк для выгула собак «Полярные псы». В нем обустроили спортивное поле со специальным оборудованием для отработки команд с животными. Еще там планируется проводить мастер-классы профессиональных кинологов и различные соревнования. Помимо этого, на территории парка строят зоогостиницу.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.