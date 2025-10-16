Сахар помог создать более эффективный препарат против рака

«Молекула 2-дезокси-D-глюкозы не только служит целевым агентом, но и обладает собственным терапевтическим эффектом, нарушая энергообмен в опухолевой клетке. Мы получаем двойной удар по опухоли: и за счет блокировки ее “питания”, и за счет активации фотосенсибилизатора», — пояснила научный руководитель работы Ксения Жданова, доцент кафедры химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии имени Н. А. Преображенского РТУ МИРЭА.