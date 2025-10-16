Ричмонд
В мэрии Омска не станут повышать плату за проезд в муниципальном транспорте

Повышение тарифов в маршрутках не коснется муниципальных маршрутов, заявил представитель мэрии Омска.

Источник: Om1 Омск

После публикаций о повышении стоимости проезда на ряде частных маршрутов в мэрии Омска сделали заявление по поводу возможного повышения тарифов на муниципальный общественный транспорт.

В комментарии порталу Om1 Омск в мэрии сообщили, что в настоящее время не планируется повышать стоимость проезда на муниципальных маршрутах.

На данный момент изменения касаются только частных маршрутов, таких как маршрутка № 100 П, обслуживаемая индивидуальным предпринимателем, а также ещё 14 маршрутов города, работающих по нерегулируемым тарифам. С 1 ноября стоимость проезда на этих маршрутах составит от 45 до 80 рублей.