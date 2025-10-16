В мэрии Омска не станут повышать плату за проезд в муниципальном транспорте

На данный момент изменения касаются только частных маршрутов, таких как маршрутка № 100 П, обслуживаемая индивидуальным предпринимателем, а также ещё 14 маршрутов города, работающих по нерегулируемым тарифам. С 1 ноября стоимость проезда на этих маршрутах составит от 45 до 80 рублей.