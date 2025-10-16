Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю в Башкирии вскочили цены на помидоры, огурцы и капусту

В Башкирии подорожали помидоры, огурцы и капуста.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю подорожали помидоры, огурцы и капуста. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 6 по 13 октября помидоры подорожали на 7,9%. На этой неделе их средняя цена составила 167,83 рубля. Также жителям республики на 4,35% больше придется отдать за огурцы (средняя цена — 94,63 рублей) и на 3,37% за белокочанную капусту (24,74 рубля).

Однако на этой неделе на 1,52% подешевели бананы (131,70 рубля), на 1,26% — печенье (255,87 рубля), на 1,23% — столовая свекла (29,46 рубля).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.