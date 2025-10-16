За неделю в Башкирии вскочили цены на помидоры, огурцы и капусту

В Башкирии за неделю подорожали помидоры, огурцы и капуста. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 6 по 13 октября помидоры подорожали на 7,9%. На этой неделе их средняя цена составила 167,83 рубля. Также жителям республики на 4,35% больше придется отдать за огурцы (средняя цена — 94,63 рублей) и на 3,37% за белокочанную капусту (24,74 рубля).
Однако на этой неделе на 1,52% подешевели бананы (131,70 рубля), на 1,26% — печенье (255,87 рубля), на 1,23% — столовая свекла (29,46 рубля).
