За неделю в Башкирии вскочили цены на помидоры, огурцы и капусту

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 6 по 13 октября помидоры подорожали на 7,9%. На этой неделе их средняя цена составила 167,83 рубля. Также жителям республики на 4,35% больше придется отдать за огурцы (средняя цена — 94,63 рублей) и на 3,37% за белокочанную капусту (24,74 рубля).