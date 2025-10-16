В омском дептрансе назвали самые непопулярные и перегруженные маршруты

За девять месяцев пассажиропоток на лидерах перевалил за 4 миллиона поездок, а на аутсайдерах — не набрал и 35 тысяч. В департаменте транспорта Омска подвели промежуточные итоги пассажирских перевозок за январь — сентябрь 2025 года.
«Лидерами среди автобусов стали рейсы, соединяющие крупные жилые массивы с ключевыми точками города: один из них перевез уже более 4,3 миллиона пассажиров. В топ также вошли маршруты, обслуживающие районы “Ясная Поляна”, “Первокирпичный”, “Солнечный” и направления к железнодорожному вокзалу и нефтеперерабатывающему заводу», — пишет издание «Город55» со ссылкой на специалистов дептранса Омска.
В то же время наименее востребованные автобусные линии, в основном связывающие отдалённые посёлки с центром или между собой, за тот же период набрали менее 35 тысяч поездок на маршрут — в сотни раз меньше лидеров.
Среди электротранспорта наиболее загруженными оказались троллейбусы, курсирующие между Нефтезаводом и железнодорожным вокзалом, — их пассажиропоток превысил 3,6 миллиона. Среди трамваев безоговорочным лидером стал маршрут из Амурского поселка до улицы Котельникова с 1,8 миллиона поездок.
