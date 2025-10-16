К концу года в Псковской области откроют 5 новых женских консультаций

Пять новых межрайонных женских консультаций откроют в Псковской области до конца 2025 года по национальному проекту «Семья», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Подразделения появятся на базе поликлиники № 3 Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы, Островской и Невельской межрайонных больниц. Также консультации откроют в филиалах межрайонных медучреждений в поселках Струги Красные и Дедовичи.
В частности, там разместят открытую регистратуру, кабинеты приема акушеров-гинекологов, ультразвуковой диагностики и физиотерапии. Специалисты будут проводить диспансерное наблюдение беременных, выезжать к подопечным на дом, а также заниматься физической и психологической подготовкой будущих мам к родам.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.