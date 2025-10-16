Калининградские власти показали, как идёт строительство школы на Мариенко — самой большой в регионе, которая сможет вместить 1 725 учеников. Фото опубликовала пресс-служба городской администрации.
«Дети будут учиться в одну смену. Во второй половине дня у них будет больше времени на спорт, творчество и отдых. Особое внимание при проектировании было уделено созданию комфортной и безопасной среды. Территория школы будет разделена на зоны в зависимости от возраста учеников: здесь разместятся современные спортивные площадки, игровые и рекреационные зоны, а также уютные места для отдыха», — говорится в сообщении.
На территории высадят 175 деревьев и 32 кустарника. Среди них будут и декоративные виды: клёны Шведлера и «Роял Ред», дубы черешчатые, берёза повислая «Пурпуреа», ива белая «Тристис», дёрен канадский и спирея Бумальда.
В августе сообщалось, что власти дали добро на строительство общеобразовательной школы на улице Мариенко.