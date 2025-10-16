Ричмонд
Собянин: Новый пешеходный мост связал Некрасовку и Люберцы

Новый пешеходный мост через Черное озеро связал столичный район Некрасовка и подмосковные Люберцы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: Reuters

«Новый пешеходный мост через Черное озеро связал столичную Некрасовку и подмосковные Люберцы. Этот красивый и интересный проект реализовали вместе с Московской областью. Помимо строительства благоустроили озеро Черное и создали парк “Дружба”. Оба объекта находятся на территории Москвы и области», — написал Собянин.

Он отметил, что для жителей Подмосковья новый мост длиной почти 500 м станет удобным транзитным маршрутом к станции метро «Некрасовка». Добраться до нее теперь можно на 15 минут быстрее.

«Парк разбили на заброшенной территории. Здесь есть все для комфортных прогулок, в том числе с детьми, и занятий спортом. Уверен, парк будет новой точкой притяжения для 155 тыс. жителей Некрасовки, Косино-Ухтомского и Люберец», — добавил мэр.

