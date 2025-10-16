В Кировской области завершают ремонт участка трассы Кырчаны — Кильмезь

Протяженность этого участка — 10,4 км. Специалисты полностью демонтировали там старый асфальт, а затем обустроили основание и уложили три слоя нового покрытия проезжей части. Также они смонтировали современные водопропускные трубы, установили остановки общественного транспорта и уличное освещение. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, на объекте организовано реверсивное движение.