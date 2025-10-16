В Кировской области завершают ремонт участка трассы Кырчаны — Кильмезь

Капитальный ремонт отрезка автодороги Кырчаны — Нема — Кильмезь в Немском районе Кировской области близится к завершению, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона. Работы проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Протяженность этого участка — 10,4 км. Специалисты полностью демонтировали там старый асфальт, а затем обустроили основание и уложили три слоя нового покрытия проезжей части. Также они смонтировали современные водопропускные трубы, установили остановки общественного транспорта и уличное освещение. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, на объекте организовано реверсивное движение.
Подчеркивается, что ремонтируемая трасса входит в опорную сеть автодорог России. Она связывает Немский и Кильмезский районы с Кировом, а еще обеспечивает доступ к соседней Удмуртской Республике.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.